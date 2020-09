SERIE D GIRONE I, il campionato ai raggi X: tra favorite e outsider

Dopo la prima giornata, seppur in maniera parziale, possiamo formulare la griglia di partenza del girone I della serie D:

ACIREALE AL TOP:

Pagana ha in mano una vera e propria fuoriserie. A parte la gara contro il Rende, che fa storia a sé a causa delle problematiche del club calabrese, i granata hanno a disposizione un attacco invidiabile, formato da Rizzo, Savanarola e Rossetti. Per i granata è l'anno giusto? Si vedrà a breve.

LE DUE MESSINA DA CORSA:

ACR e FC hanno un potenziale davvero enorme. Vince la squadra di Gabriele, quella di Novelli si conferma già "pazza". Attacco fenomenale quello dell'ACR, mente l'altro Messina ha confermato molti elementi e punta su questa continuità.

CITTANOVESE, SI PUO' PENSARE IN GRANDE:

I giallorossi hanno pagato lo scotto del debutto, avevano accarezzato il sapore del successo, ma i ragazzi di Infantino restano squadra di enorme qualità. Dorato-Silenzi e Crucitti, davvero niente male, senza dimenticare il complesso a disposizione del trainer siciliano. Forse serve una panchina un pò più lunga per dare alternative.

CASTROVILLARI, SI LAVORA:

Dopo la prima uscita, il Castrovillari ha una consapevolezza: la squadra c'è, ora serve tempo per amalgamare un gruppo decisamente nuovo. Obiettivo essere l'outsider del girone.

ROTONDA, SUBITO TRIS:

I lucani hanno una squadra davvero di qualità, è arrivato subito il tris al Troina. Diop può essere il bomber della squadra, senza dimenticare Actis Goretta.

BIANCAVILLA, PATERNO', GELBISON e SAN LUCA SULLO STESSO PIANO?

Due matricole, una habitueè del torneo Interregionale e una conferma. Si tratta di squadre, sulla carta, sullo stesso piano, che possono dare tanto fastidio a formazioni sulla carta più forti. Obiettivo medio-alta classifica.

ROCCELLA, NIENTE PAURA:

Inevitabile, per il Roccella, un avvio in salita. Gli amaranto devono lavorare per rintracciare l'amalgama, perché la squadra è praticamente nuova di zecca. Curtale e Galati sono una coppia che può però fare l'impresa.