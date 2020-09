Eccellenza pugliese, il calendario completo del Castellaneta

Il calendario del campionato d'Eccellenza pugliese girone B ha preso forma nella giornata di ieri. Il Castellaneta, dopo le ottime prove in Coppa Italia Eccellenza contro il Ginosa, si appresta a disputare la stagione 2020-2021. Per i ragazzi di mister Danza, impegno ostico già dalla prima giornata, nella quale dovrà far visita al Martina calcio.

Ecco il calendario completo del Castellaneta:

1° giornata: Martina calcio-CASTELLANETA

2° giornata: CASTELLANETA-Deghi

3° giornata: Virtus Matino-CASTELLANETA

4° giornata: CASTELLANETA-Atletico Racale

5° giornata: Sava-CASTELLANETA

6° giornata: CASTELLANETA-Gallipoli

7° giornata: Ars et Labor Grottaglie-CASTELLANETA

8° giornata: CASTELLANETA-A.Toma Maglie

9° giornata: Ugento-CASTELLANETA

10° giornata: CASTELLANETA-Ginosa

11° giornata: De Cagna 2010 Otranto-CASTELLANETA

12° giornata: Massafra-CASTELLANETA

13° giornata: CASTELLANETA-Manduria Sport