Benevento-Inter, Inzaghi sfida Conte: entrambi cercano conferme

Benevento-Inter è il match che andrà in scena domani pomeriggio alle 18:00 al Ciro Vigorito. La compagine di Pippo Inzaghi proverà l'impresa di battere i nerazzurri in modo tale da bissare il successo in trasferta contro la Sampdoria, dopo una clamorosa rimonta. Dopo aver dominato il campionato di Serie B, le Streghe mostrano sin da subito il loro valore confermando un solo assunto: non sono in Serie A per puro caso. I miglioramenti da parte del tecnico Inzaghi sono evidenti rispetto alle passate esperienze nella massima serie con Milan e Bologna. Adesso, con una squadra aggressiva formata da calciatori interessanti che hanno calcato la Serie A nelle passate stagioni, tutto è possibile.

L'Inter di Antonio Conte nella seconda giornata di Serie A contro la Fiorentina si è riscoperta "pazza" vincendo per 4-3 a San Siro. La difesa penetrabile e alcuni errori di troppo sotto porta sono i due fattori da rivedere per il tecnico salentino, se vorrà ambire a vincere lo scudetto. Certamente, la qualità non manca e lo certificano i 5 cambi effettuati sabato sera. Gli ingressi di Vidal, Nainggolan, Hakimi e Sanchez hanno letteralmente capovolto il match. L'obiettivo numero uno sarà quello di pensare partita dopo partita, come ha sottolineato Marcelo Brozovic in una recente intervista.

Situazione in casa Benevento

Super Pippo Inzaghi ha costruito una squadra a sua immagine e somiglianza. Crederci fino alla fine, aggressività e ordine tattico sono gli ingredienti giusti per poter lottare contro chiunque. L'attacco di qualità formato da R. Insigne, Lapadula e Caprari si arricchisce di un nuovo calciatore arrivato poco fa: Iago Falque. Lo spagnolo è a caccia di riscatto dopo la stagione in ombra e, dunque, Benevento può essere l'ambiente giusto per ritrovare la serenità. Dopo la doppietta di Caldirola e la rete di Letizia, i giallorossi dovranno sfruttare l'entusiasmo per portare a casa punti contro una big del campionato. Non sarà semplice ma il Benevento ha deciso di stupire per questa stagione, dunque, è giusto aspettarsi di tutto dal recupero della prima giornata di domani. A centrocampo confermato Schiattarella con ai suoi lati Ionita, Dabo ed Hetemaj a contendersi due maglie; in difesa il ballottaggio riguarda le corsie esterne con capitan Maggio che scalpita per una maglia di titolare a scapito di uno tra Letizia e Foulon. Nel tridente potrebbe esserci posto per Sau, al posto di Caprari, insieme a Moncini e R. Insigne con Lapadula che dovrebbe partire ancora dalla panchina visto il ritardo di condizione.

Situazione in casa Inter

"Mai più pazza Inter" aveva sentenziato Antonio Conte al suo approdo, un anno fa, in nerazzurro. Nonostante l'imperativo, l'Inter ha dovuto soffrire molto contro la Viola, ben organizzata e forte di uno splendido Ribery. Adesso ci sarà la prova Benevento, sfida valida per il recupero della prima giornata di campionato. In attacco l'unico certo del posto dovrebbe essere Lukaku con Sanchez che potrebbe far tirare il fiato al "Toro" Martinez. A centrocampo si cambia: dentro Barella, che però sarà valutato fino all'ultimo istante, insieme a Sensi e Vidal. Dopo l'assist vincente, partirà dal primo minuto anche Hakimi. In difesa rientra De Vrij che dovrebbe essere affiancato da D'Ambrosio e uno tra Bastoni e Kolarov anche se Skriniar - tormentato dalle voci di mercato - potrebbe reclamare una maglia. I nerazzurri partiranno favoriti, almeno sulla carta, ma nel calcio tutto è possibile soprattutto se affronti una squadra che gioca a calcio non rinunciando alle sue caratteristiche principali.

Precedenti

L'Inter non ha mai perso in Serie A contro il Benevento. Le ultime sfide sono terminate con un 2-1 al Vigorito per i nerazzurri, grazie ad una doppietta di Brozovic, e un 2-0 a San Siro con goal di Skriniar e Ranocchia, nella stagione 2017/2018. Un motivo in più per le Streghe per sfatare il tabù Inter.