Benevento-Inter. Conte: "Gara difficile, felice di incontrare Pippo"

Il tecnico dell'Inter, mister Antonio Conte, ha parlato ai media nella conferenza stampa che precede la gara valida per il recupero della prima giornata tra i nerazzurri ed il Benevento di domani pomeriggio al "Vigorito", fischio di inizio alle ore 18. Queste le parole dell'allenatore del "biscione":

"Il Benevento ha fatto un grande campionato di Serie B vincendolo con molte gare di anticipo e quindi sono sicuro che non avremo vita facile contro di loro. Nel match contro la Sampdoria, in trasferta, hanno mostrato carattere vincendo in rimonta.

Io e Pippo Inzaghi siamo stati per anni compagni di squadra, sia nella Juventus che in Nazionale, lo conosco e so che cosa può dare alla sua squadra. Sono felice per lui e per quanto sta facendo. E' uno passionale come me, un vero malato di calcio. E' uno che studia e mi fa piacere incontrarlo. Ero convinto che avrebbe fatto bene e sta mantenendo le aspettative: sono davvero felice per lui.

L'Inter è più vicina alla mia idea di calcio. Siamo saliti numericamente, specie a centrocampo, e questo ci permetterà di assorbire meglio eventuali infortuni che capiteranno nel corso della stagione. Spero, comunque, di avere più fortuna rispetto al passato sotto questo punto di vista.

In mediana avremo diverse soluzioni, sia col vertice alto che con quello basso, a seconda delle esigenze. Siamo una squadra a vocazione offensiva, come dimostra il fatto che lo scorso anno siamo stati il secondo miglior attacco dopo l'Atalanta".