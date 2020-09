Serie C/C, giudice sportivo: un solo squalificato, Trapani penalizzato

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA' AMMENDA

€ 1.000,00 VITERBESE perché un proprio tesserato, rientrando negli spogliatoi, provocava la rottura di due lampade a servizio del tunnel degli spogliatoi (obbligo risarcimento danni, se richiesto, r.proc.fed.).

A CARICO DI CALCIATORI

SQUALIFICA PER UN TURNO

TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (VITERBESE)

TRAPANI - CASERTANA DEL 27 SETTEMBRE 2020

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali,osserva- che la gara in oggetto non è stata disputata avendo il Direttore di Gara constatato che la distinta presentata dalla società Trapani risultava priva dell'indicazione del medico sociale e dell'allenatore in possesso del requisito di un valido tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021;- che, pertanto, a norma dell'art. 66, comma 1 delle Noif, constatato il corretto comportamento del Direttore di Gara, occorre procedere a infliggere alla società Trapani la sanzione prevista dall'art. 53, comma 2 delle Noif,quanto sopra premesso delibera:

- di infliggere alla società Trapani la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

- di infliggere alla medesima società la penalizzazione di un punto nella classifica della stagione in corso.