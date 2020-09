Il Picerno prende il centravanti che serviva: il vincente Iadaresta

Pasquale Iadaresta, attaccante, è un nuovo calciatore del Picerno. Si tratta di una importante operazione di mercato portata a termine dal dg Vincenzo Greco, che ha raggiunto l’accordo con l’attaccante ed ha assicurato alla squadra un elemento di grande importanza ed esperienza per la categoria. Nato a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, nel 1986, Iadaresta conta oltre 360 presenze tra D e C e ben 143 reti. Nelle ultime tre stagioni ha vinto due volte il campionato di Serie D. Prima col Bari e poi nell'ultimo campionato con la Lucchese. Nella sua carriera esperienza anche in Serie A con il Siena, promosso in prima squadra dopo due anni con il Settore Giovanile. Tra le stagioni più importanti, ricordiamo i 17 gol in 20 partite con il Crociati Noceto, i 31 gol in due anni di D e 46 presenze con il Marcianise, e poi ancora 12 gol in una stagione con il Torrecuso, 10 con il Fondi in 25 presenze e, nella stagione 2017-2018, 25 reti con il Latina in 34 presenze, 7 l’anno successivo sempre con il Latina, per poi vincere il campionato con Bari e Lucchese. In mezzo l’esperienza con il Foggia in D. Tra i professionisti, ha vestito anche le maglie di Poggibonsi, Val di Sangro, Torres, Foligno, Vibonese, Pro-Sesto, Alma Juventus Fano, L’Aquila, Unicusano Fondi e Lupa Roma.

Ufficio Stampa Az Picerno