Sarà la settimana dei fratelli Robilotta: tutti e tre tra i prof

Per la prima volta nella storia del calcio italiano tre fratelli associati all'AIA saranno impegnati nella stessa settimana tra i professionisti. A Manuel e Ivan, rispettivamente reduci dai weekend di Verona-Udinese e Cosenza-Virtus Entella, si aggiunge il terzogenito Cristian, che domenica ha diretto in serie D Marina di Ragusa-Licata. Domani Manuel sarà assistente in Cosenza-Alessandria alle ore 15 per il Secondo Turno della Coppa Italia Tim, mentre Ivan tre ore dopo, alle 18, sarà di scena per la stessa competizione al Via del Mare per Lecce-Feralpisalò. Invece Cristian è stato designato come quarto uomo per domenica 4 ottobre al San Nicola per Bari-Teramo ore 15.