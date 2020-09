Due ex Pro Vercelli giocheranno in serie B in questa stagione, Filippo Berra e Manuel Scavone hanno raggiunto un accordo con il Pordenone che nel 2019-2020 ha disputato i play-off per la serie A.

Berra e Scavone hanno vestito la maglia del Bari nell'ultima stagione sfiorando la B, entrambi passano in prestito in neroverde.