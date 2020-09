Benevento-Inter: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

Il Benevento di Pippo Inzaghi, reduce dalla vittoria del "Ferraris" sulla Sampdoria per 3-2, affronta, nel debutto casalingo stagionale, l'Inter di Antonio Conte che, a sua volta, ha avuto la meglio sulla Fiorentina con uno scoppiettante 4-3 al "Meazza".

QUI BENEVENTO - Tra i convocati di mister Inzaghi c'è anche il nuovo arrivato Iago Falque ma sarà difficile vederlo in campo dal 1'; molto più probabile il suo utilizzo a partita in corso facendo "staffetta" con Roberto Insigne. In difesa, conferme per la coppia centrale Glik-Caldirola mentre sulle fasce Maggio, a riposo a Genova, prenderà il posto di Foulon con Letizia che ritornerà a giocare a sinistra. In mediana Schiattarella sarà ancora il playmaker con Dabo ed Hetemaj ai suoi fianchi e quest'ultimo che prenderà il posto di Ionita. Per il reparto avanzato, detto già di Insigne e Iago Falque, Moncini sarà confermato perché Lapadula non è ancora al meglio della condizione; a giocarsi l'ultimo posto saranno Caprari e Sau con l'ex Cagliari che pare leggermente in vantaggio sull'ex doriano.

QUI INTER - Mister Conte ha finalmente l'abbondanza di soluzioni e alternative che aveva richiesto per l'intero scorso campionato. In difesa ritorna De Vrij dopo la squalifica e si riprende il posto di centrale; ai suoi lati i ballottaggi sono Kolarov-Bastoni per la sinistra e D'Ambrosio-Skriniar per la destra. A centrocampo Hakimi dovrebbe partire dal 1' sulla fascia destra con Young a sinistra; in mezzo Barella rappresenta quasi una certezza, Vidal potrebbe partire dal 1' al posto di Brozovic anche se Gagliardini rappresenta una soluzione che Conte tiene in considerazione. Al posto di Eriksen ci dovrebbe essere Sensi. In attacco potrebbe dividersi la "LuLa" con Sanchez che prenderebbe il posto del "Toro" Martinez e la conferma del solo Lukaku.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Benevento-Inter, valida per il recupero della prima giornata di Serie A, sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati all'emittente satellitare, attraverso Sky Go, potranno vedere la partita anche in streaming sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet ma anche su pc e notebook. Sempre per gli amanti dello streaming, la partita verrà trasmessa anche da NowTV, a patto di acquistare uno dei pacchetti che contengono le gare della Serie A.