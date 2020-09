Hassen Rekik, tunisino classe 1998, farà parte della batteria degli esterni a tutta fascia che Mister Salvatore Aronica avrà a disposizione per la stagione calcistica 2020-2021.

Cresciuto nell’Agropoli, Rekik ha indossato le maglie dell’Ercolanese e del Savoia. È reduce dall’esperienza in prestito al Gladiator, prima di far ritorno in maglia bianca.