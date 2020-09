UFFICIALE - Foggia, El Ouazni ceduto al Casarano

In attesa di ufficializzare i primi movimenti in entrata, il Foggia è molto attivo anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Dopo le mancate conferme del difensore Viscomi, dei centrocampisti Gerbaudo e Cittadino e dell'attaccante Loris Tortori (alcuni dei protagonisti dell'ultimo campionato di Serie D) ha salutato la squadra rossonera anche El Ouazni, ceduto al Casarano.

A darne l'ufficialità la stessa società salentina attraverso un comunicato stampa diffuso sui social e che integralmente riportiamo:

Il Casarano calcio ufficializza il tesseramento di El Ouazni Badreddin. L’attaccante italo-marocchino, classe 91, viene dal Foggia.

A Baddredin il benvenuto nella famiglia rossazzurra.