Dopo che sembrava tutto fatto per Adamonis, il Potenza ha chiuso per un altro portiere. Sarà Gabriele Marchegiani in arrivo dal Novara ad essere il prossimo portiere dei rossoblu. L'accordo tra le due società è stato già trovato per il classe '96. Probabilmente potrebbe debuttare domenica a Palermo. Per l'annuncio ufficiale si attende l'arrivo in città del presidente Caiata.