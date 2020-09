Termina ufficialmente l'avventura di Jallow alla Salernitana. Un'esperienza deludente in cui il calciatore non è mai riuscito ad imporsi: per lui nuovo trasferimento al Vicenza.

La nota del club

L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con la L.R. Vicenza per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante classe '95 Lamin Jallow.