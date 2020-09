Taranto, Leo Guaita squalificato per tre giornate

L'espulsione da parte di Leo Guaita contro il Picerno nel primo match del Taranto, costa davvero cara sia per il calciatore che per il tecnico dei rossoblù Giuseppe Laterza.

Infatti, l'argentino dovrà saltare le prossime tre sfide contro il Bitonto, Peteolana e Sorrento. La motivazione che poggia su tale decisione è la seguente: "Per aver a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata sul naso". Per l'allenatore del Delfini, dunque, si prospettano diverse soluzione in vista soprattutto del match casalingo contro il Bitonto.