BOOM CITTANOVESE: ecco Alessio Viola!!

Che botto per il Cittanova, ecco Alessio Viola.

Il calciatore era senza squadra dopo aver recuperato da un brutto infortunio.

Ecco la nota del club giallorosso:

COLPO ALESSIO VIOLA PER IL CITTANOVA CALCIO

Un colpo di mercato suggestivo, di assoluta qualità e mirato al potenziamento del gia' importante organico a disposizione di mister Pietro Infantino.

Alessio Viola, classe '90, è un attaccante dal lungo curriculum, tutto costruito tra i professionisti, e caratterizzato da fisicità, tecnica e senso del gol. Per lui, in oltre 190 presenze tra Serie A, B e C, sono stati 38 gol realizzati. Tra le miglia indossate, anche quelle di Reggina, Benevento, Monza, Carpi, Albinoleffe, Frosinone, Foggia, Taranto e Virtus Francavilla.

Il calciatore è da subito a disposizione dell'allenatore e dello staff.

"Siamo orgogliosi della collaborazione importante con Alessio Viola - questo il messaggio della Società - e a lui porgiamo il benvenuto più caloroso. La famiglia giallorossa si arricchisce di un nuovo componente, dalla storia significativa e dall'immagine positiva, e siamo certi che anche con il suo contributo il Cittanova riuscirà a raggiungere gli obiettivi stagionali posti, scrivendo nuove pagine di grande calcio giallorosso".

