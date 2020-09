Serie A, Udinese-Spezia: Gotti e Italiano a caccia dei primi tre punti

Udinese-Spezia si gioca alle ore 18:00 nella splendida cornice della Dacia Arena. L'esordio non è stato positivo per entrambe e dunque sia i bianconeri di Udine che di La Spezia vorranno ottenere i primi tre punti della stagione. La neo promossa ha mostrato diverse difficoltà difensive contro il Sassuolo e di conseguenza il tecnico Vincenzo Italiano ha lavorato sotto questo aspetto, fondamentale in una competizione come la Serie A. L'Udinese ha steccato alla prima al Bentegodi contro l'Hellas Verona ma per il tecnico bianconero Luca Gotti, la sconfitta non porta preoccupazione, in quanto siamo all'inizio della stagione e i diversi infortuni e il mercato hanno portato ad alcuni stravolgimenti tattici che dovranno essere assimilati con il tempo. Tuttavia, i due tecnici hanno un solo obiettivo: i tre punti.

Situazione in casa Udinese

Il modulo scelto da Luca Gotti è il 3-5-2. Difesa a tre con Becao, De Maio e Samir mentre a centrocampo confermato Coulibaly, dopo la buona prova di Verona. In attacco la solita coppia formata da Lasagna e Okaka, a caccia del primo sigillo stagionale. Per l'ambiente bianconero, tornare alla vittoria sarà di vitale importanza poiché domenica prossima farà visita la Roma e non sarà di certo un match facile. Giocare sotto pressione con due sconfitte consecutive non aiuterebbe. Dunque, una vittoria contro un avversario alla portata, è il minimo richiesto. Inoltre, il mercato ha riportato Roberto Pereyra, che non scenderà in campo dall'inizio. La regia e la fantasia sarà affidata ancora a Roberto De Paul.

Situazione in casa Spezia

Galabinov ha siglato la prima rete della storia dello Spezia in Serie A. Il momentaneo pareggio degli Aquilotti aveva fatto ben sperare il tecnico Italiano. Il quattro a uno finale, però, evidenzia delle lacune che dovranno essere migliorate con il tempo. Vincere in Serie A richiede concentrazione massima durante tutto l'arco dei 90' e questo sarà quello che cercherà di imporre lo Spezia a Udine. Nel 4-3-3 disegnato dall'allenatore, Farias e Agudelo dovranno agire sulle corsie, pronti agli inserimenti o ai cross indirizzati verso il faro bulgaro. Inoltre, ritorna a centrocampo capitan Maggiore, all'esordio in Serie A.