Real Agro Aversa. Arriva un giovane e promettente portiere ex Savoia

A 15 anni ancora da compiere è stato anche convocato dall'allenatore Antonio Rocca per la Nazionale Under 15, ha fatto un provino con il Napoli ed è cresciuto nel florido settore giovanile della Salernitana. Poi è cresciuto ed è diventato uno dei portieri della Campania più promettenti. Ha appena 19 anni (è un classe 2001) ma ha già esperienze importanti e ora arriva anche quella del Real Agro Aversa. Il portiere Salvatore Prudente è un nuovo tesserato granata e già da domenica, per la gara con il Brindisi, sarà a disposizione di mister Antonio De Stefano.

Negli ultimi anni è stato a Rieti, Crema e l'anno scorso in Serie D col Savoia collezionando 9 partite in campionato e 7 in Coppa Italia. Quest'anno ha ricevuto diverse richieste dalla Lega Pro ma ha deciso di sposare il progetto normanno anche per l'importanza della piazza e della società che ha deciso di puntare su giovani promettenti e dalle belle speranze. Non ha esitato un secondo ad accettare la proposta granata ed ora è pronto ad essere protagonista con questa sua nuova maglia.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa