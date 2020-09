Benevento-Inter 2-5: la Strega (buona prova) non resiste a Lukaku&Co

Benevento ed Inter si affrontano al "Vigorito", nel recupero della prima giornata del campionato di Serie A, appaiate in classifica con 3 punti frutto delle vittorie ottenute da entrambe le squadre al debutto rispettivamente contro Sampdoria e Fiorentina.

Nei giallorossi, mister Inzaghi cambia sulle corsie esterne della difesa con Barba e Maggio che prendono il posto di Letizia e Foulon; i rimanenti 9/11 di squadra sono confermati ed in panchina c'è anche l'ultimo arrivato Iago Falque. Nei nerazzurri, Conte cambia ben sette elementi: lascia in panchina Lautaro Martinez e lancia dal 1' Sanchez, apparso in ottima forma quando è subentrato contro la Fiorentina nel match di sabato sera; debutto dal 1' anche per Vidal.

Pronti-via e l'Inter passa in vantaggio: lancio sulla destra per Hakimi, l'ex Dortumund mette al centro per Lukaku che la appoggia in rete. Il Benevento reagisce e al 6' ci prova con Insigne che, però, non inquadra la porta. Al 14' Caprari crossa per Ionita ma Handanovic para il colpo di testa del rumeno senza problemi. Al 25' raddoppio nerazzurro: Hakimi serve con un cross panoramico Young sul lato opposto del campo, l'ex Manchester la tocca di prima intenzione per Gagliardini che, sempre di prima intenzione, batte Montipò con un tiro preciso. Passano quattro giri di lancette e l'Inter va ancora in gol: rinvio sbagliato di Montipò, riconquista palla l'Inter, Gagliardini entra in area sulla sinistra e mette rasoterra al centro per Lukaku che, dal cuore dell'area piccola, non può sbagliare. Al 34' il Benevento accorcia le distanze: Handanovic sbaglia il rinvio sul pressing alto dei giallorossi servendo Caprari che, dal limite, lascia partire un destro che supera il portiere sloveno a fil di palo. Al 42' l'Inter cala il "poker": Sensi serve Young a sinistra, l'inglese mette rasoterra a centro area, Lukaku non aggancia la sfera, Letizia sbaglia il controllo ed Hakimi gli ruba il tempo e la palla mettendo in gol. Al 45 l'Inter va vicina al quinto gol: contropiede nerazzurro con Gagliardini che, arrivato in area, mette sulla destra per l'accorrente Vidal che, di testa, mette di poco a lato. La prima frazione si chiude quindi sul punteggio di 1-4.

Doppio cambio per mister Inzaghi che, ad inizio ripresa, inserisce Tuia e Foulon per Maggio ed Insigne passando allo schieramento a 3 in difesa. Dopo 5' è il Benevento a rendersi pericoloso: Caprari serve Moncini in profondità, l'ex Spal entra in area e lascia partire un diagonale che coglie la base del palo alla destra di Handanovic e termina sul fondo. Si lamenta Dabo che, nell'occasione, era libero al centro dell'area. Al 70' Gagliardini va vicino alla doppietta personale con una bordata dal limite che si stampa sulla traversa e termina sul fondo. Passa un minuto e l'Inter va ancora in rete: Sanchez dalla trequarti serve Lautaro Martinez che, appena entrato in area, lascia partire un destro che non lascia scampo a Montipò e lo infila sul palo lungo. Al 76' il Benevento rende meno amaro il passivo: Lapadula entra in area ospite sul lato destro, mette al centro dove Caprari, dopo tocco mancato da Hetemaj, mette in rete. Al 78' Hakimi sfonda a destra, entra in area e serve Perisic sul secondo palo che, da ottima posizione, mette fuori. All'85' Schiattarella mette Lapadula davanti ad Handanovic ma l'ex Lecce prova il "cucchiaio" con il portiere ospite che blocca la sfera. Al 90' Eriksen, entrato da poco, vede Montipò leggermente fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un lob dalla distanza: la sfera sbatte sulla traversa ed esce fuori. Dopo 3' di recupero, il triplice fischio dell'arbitro certifica il 2-5 finale per l'Inter sul Benevento.

IL TABELLINO