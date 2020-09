Foggia, Maiuri: ''Foggia piazza incredibile. Felice di essere qui''

Giornata importante quella di oggi in casa Foggia: oltre all'ufficialità dell'iscrizione in Serie C, è stato presentato il neo tecnico Vincenzo Maiuri. Alla conferenza stampa ha preso parte anche il presidente Roberto Felleca che prima di dare il benvenuto al nuovo allenatore rossonero ha voluto ringraziare Ezio Capuano. Queste le sue parole: ''Parto con il dire che con il parere positivo della Covisoc siamo finalmente iscritti al campionato di Serie C, adesso abbiamo la possibilità di scegliere quei calciatori importanti utili a completare la rosa. Colgo l'occasione per ringraziare Capuano, con la quale abbiamo condiviso tutto il precampionato, e per dare il benvenuto a mister Maiuri, che sa che per me è sempre stato la prima scelta.

Abbiamo il tempo giusto per lavorare, il nostro mercato si concluderà il 19 ottobre e credo che il campionato per noi non partirà prima dell'11. Il sogno di Fella è quello di giocare in Serie B, la volontà della Salernitana è quella di cederlo a noi in prestito, ma prima dovremo parlare con il calciatore. Mancano ancora una decina di calciatori per completare l'organico, ma abbiamo le idee chiare. Follieri? Ho sempre ribadito che ha un progetto che a me personalmente intriga molto e che sarei contento se riuscirà a portarlo a Foggia. Con lui mi sento tutti i giorni e se andranno in porto alcune situazioni lo aspettiamo. Siamo in ritardo ma non facciamoci prendere dall'ansia, andiamo avanti con il progetto e speriamo che questo venga apprezzato''.

Parola poi a Maiuri: ''Sono felice di essere il nuovo allenatore del Foggia, perchè questa è una piazza incredibile. Ci aspetta un cammino difficile ma faremo di tutto per dare onore alla città di Foggia, sappiamo di non avere molto tempo a disposizione ma questo non dovrà essere un alibi. Io e Corda credo che convivremo in maniera tranquilla, ho grande rispetto dei ruoli e inoltre sin dal nostro primo incontro abbiamo trovato dei punti in comune. Il campionato di Serie C è ricco di squadre con una grande storia alle spalle, noi cercheremo di dire la nostra già dalla prima giornata. Sistema di gioco? Ho giocato spesso con il 4-3-3 ma non voglio stravolgere niente anche se questa è una squadra che può giocare tranquillamente a 4 dietro''.