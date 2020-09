Benevento. Inzaghi: "In serie A certi errori li paghi, avuto coraggio"

Al di là del punteggio finale che ha visto l'Inter battere il Benevento per 5-2, mister Filippo Inzaghi, tecnico della Strega, si tiene comunque stretta la buona prestazione dei suoi ragazzi. Queste le sue parole ai microfoni di Sky al termine del match del "Vigorito":

"In gare così ci vuole coraggio e sono utile a cementare la squadra. Abbiamo rischiato ma anche segnato due gol e messo Lapadula nelle condizioni di farne un terzo. Abbiamo commesso errori che ci sono costati un paio di gol e in serie A non possiamo permettercelo. Queste non sono le gare che dobbiamo vincere per forza: da una sconfitta contro squadre come l'Inter dobbiamo solo trarre insegnamenti per il futuro.

Avremmo potuto usare una tattica più attendista ma contro l'Inter se giochi così prima o poi il gol lo prendi. Non siamo quel tipo di squadra: noi vogliamo costruire il gioco e subire meno possibile. Io sono soddisfatto della prestazione dei miei.

Eravamo a conoscenza delle difficoltà che avremmo incontrato dopo un campionato di B nel quale non abbiamo quasi mai perso. Abbiamo costruito un organico competitivo con calciatori d'esperienza.

Il mercato mi soddisfa perché, pur conservando lo zoccolo duro, abbiamo inserito calciatori di livello. Chi è arrivato più tardi deve migliorare la conizione. Ora testa al Bologna e poi sfrutteremo a nostro favore la sosta.

Conte è un allenatore forte che allena una grande squadra. Non sono meravigliato dall'Inter perché ne conoscevo la forza: volevamo fare bella figura ma era dura".