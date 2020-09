Novara, la Coppa Italia termina a Cittadella, 3-1

Si chiude al "Tombolato" di Cittadella l'avventura del Novara nella Coppa nazionale stagione 2020-21. Gli azzurri di Banchieri non riescono a tenere il ritmo dei granata di Venturato, nelle ultime stagioni tra le formazioni che meglio si sono comportate nel campionato di Serie B guadagnandosi la partecipazioni ai play-off per la Serie A nelle ultime quattro edizioni consecutive e reduce dal successo alla prima di campionato sul campo della Cremonese (0-2). Per i padroni di casa in campo due ex azzurri come Cassandro e Perticone, non è bastato al Novara la rete di Panico prelevato nel mercato estivo proprio dal Cittadella.

Azzurri poco intraprendenti La sconfitta nel derby di domenica contro la Pro Vercelli si sente più nella testa che nelle gambe dei giocatori del Novara che giocano una gara sotto tono in cui mister Banchieri sceglie di schierare molte secondo linee rispetto ad un possibile undici di partenza che comunque in casa azzurra non è ancora ben definito. In palio c'è la sfida allo Spezia al "Picco", una gara a cui i padovani mostrano di tenere di più visto che già al 16' trovano la rete del vantaggio, seppur dal dischetto: l'arbitro Abbattista di Molfetta pesca Bove trattenere in area il "canterano" del Milan Tsadjout ed indica senza esitazione la massima punizione che lo specialista Iori trasforma. Lo svantaggio non scuote gli ospiti che rischiano ancora in un paio di occasione prima con Gargiulo, che sfodera un sinistro che non trova il bersaglio grosso, e poi con l'incornata di Awua su azione d'angolo che non sortisce effetti. Il Novara, mai pericoloso e non pervenuto.

Panico, confidenza con il gol Più viva la ripresa anche perché il Novara prova almeno a dare un senso alla trasferta in terra veneta. Ancora Gargiulo al 19' cerca di rendersi pericoloso con una conclusione che la difesa azzurra riesce a chiudere in angolo poi Tordini ha tra i piedi un pallone che, a metà tra un cross e una conclusione, si spegne sul fondo senza risultati apprezzabili (25'). Il Cittadella affonda il colpo e al 28' trova il raddoppio: bella la girata con cui Rosafio batte Lanni ma a centro area i difensori azzurri avrebbero potuto fare di più. La reazione novarese questa volta c'è e porta la firma di Panico che, entrato nel corso dell'intervallo, alla prima vera occasione trova la strada per battere Paleari e rimettere in corsa il Novara (31'). Un tentativo presto vanificato dalla dura realtà perché un paio di minuti più tardi il Cittadella trova il tris ancora una volta su calcio d'angolo con un colpo di testa del neo entrato Ogunseye che questa volta chiude definitivamente i giochi a favore dei padroni di casa.

CITTADELLA-NOVARA 3-1

Reti: 16' Iori rig. (C), 28'st Rosafio (C), 31'st Panico (N), 33'st Ogunseye (C).

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Cassandro, Camigliano, Perticone, Benedetti (34'st Bassano); Awua (1'st Mastrantonio), Iori, Gargiulo; Rosafio (29'st Ogunseye); Tavernelli (29'st Branca), Tsadjout (1'st Grillo). A disposizione: Maniero, Adorni, D'Urso, Frare, Ghiringhelli, Pavan. All. Venturato.

Novara (4-2-3-1): Lanni; Pagani (39'st Lorenzi), Bove, Bellich, Lamanna (15'st Cagnano); Collodel, Spitale (13'st Rusconi); Tordini, Schiavi, Cisco (1'st Panico); Zigoni (15'st Zunno). A disposizione: Spada, Marricchi, Baldi, Pinotti, Bianchi. All. Banchieri.

Arbitro: Abbattista di Molfetta.

Note: Ammonito Bellich per il Novara.