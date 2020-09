Lazio-Atalanta 1-4, Gasperini: "Passi in avanti da due anni"

L'Atalanta ha letteralmente surclassato la Lazio all'Olimpico con il punteggio di quattro a uno. Gasperini al termine della gara è intervento ai microfoni di Sky Sport evidenziando: "Stiamo facendo passi importanti da due anni. Stiamo crescendo, la qualità dei nostri goal sono migliorati". Il focus si sposta inevitabilmente sul sorteggio di Champions League. "L'anno scorso la Champions ci ha tolto parecchie energie e punti in classifica ma quest'anno siamo attrezzati soprattutto per quanto riguarda il numero di calciatori da far ruotare".