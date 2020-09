Lazio-Atalanta 1-4, Inzaghi: "Onore all'Atalanta ma possiamo far bene"

Simone Inzaghi interviene ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta rimediata in casa contro l'Atalanta. "Onore all'Atalanta ma penso che quest'anno possiamo far bene. Certamente, dobbiamo rivedere gli errori e i goal subiti" ha sottolineato il tecnico biancoceleste. Inoltre, l'allenatore ha evidenziato: "Possiamo ripetere la buona stagione passata, ho visto la voglia di far bene nei ragazzi. La partita poteva andare diversamente, abbiamo avuto delle ghiotte occasioni".