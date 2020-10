"Reggina,video shock:Cionek presentato con finto omicidio",le reazioni

Tanti media nazionali hanno criticato il video realizzato dalla Reggina per la presentazione di Thiago Cionek

"Reggina,video shock:Cionek presentato con finto omicidio", sottolinea Gazzetta dello Sport

"Un’idea che doveva essere simpatica e invece è stata di pessimo gusto e ha provocato grandi polemiche. Ecco cosa è successo: la Reggina, come ha fatto con altri giocatori, ha presentato il nuovo arrivato Thiago Cionek sulla sua pagina Facebook con un video nel quale si ricorda l’exploit del difensore polacco: in marzo quando giocava con la Spal ha sventato una rapina in una tabaccheria nel centro di Ferrara. Nel filmato si vede Cionek prendere un caffè in un bar e un rapinatore puntare una pistola verso un cameriere. Alla vista del difensore, il corpulento personaggio scappa a gambe levate, salvo poi ritornare dentro il bar, mirare al proprietario e sparargli, con tanto di caduta cinematografica dell’uomo dietro al bancone. A quel punto appare una scritta: «Sei senza difesa senza Cionek», rappresentato come una sorta di impavido eroe senza macchia e senza paura.

Il popolo dei tifosi si è subito diviso: c’è chi non ci trovava niente di male nel finale e chi ha reagito con sdegno, chiedendo una presa di posizione delle autorità. Nessun commento dalla società di Gallo, che forse non si attendeva così tante polemiche per questa trovata pubblicitaria per presentare il dodicesimo volto nuovo. Se l’obiettivo era rendere virale il video di presentazione di Cionek, la Reggina c’è riuscita. Peccato che per raggiungere l’obiettivo sia arrivata a costruire una scena dal finale per lo meno discutibile.

La Reggina non è nuova a presentazioni scenografiche: il francese Menez, ex Milan e Roma, è arrivato a bordo di un catamarano da Messina a Reggio Calabria dopo aver fatto in auto il tragitto da Catania a Messina. Il tutto documentato in un video. Paradossale il caso di un altro francese (di origini marocchine), Adil Rami, presentato con un video prima che saltasse tutto e il difensore decidesse di andare al Boavista, in Portogallo. Diciamo che ultimamente la Reggina non è molto fortunata quando si tratta di celebrare i suoi acquisti, o presunti tali", scrive la Rosea.