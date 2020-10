Salernitana,calciatore positivo Covid.Nessun problema per la Reggina

La US Salernitana ha annunciato che un calciatore della rosa è risultato positivo al Covid-19. Si legge in una nota del club granata:

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che dai nuovi tamponi effettuati questa mattina dal gruppo squadra un tesserato è risultato positivo al Covid-19. Si precisa che il tesserato non ha avuto contatti con il gruppo squadra da domenica. Tutti gli altri tamponi sono risultati negativi.

In ogni caso, come riporta Corriere dello Sport, gli altri calciatori sono tutti negativi e sono stati sottoposti a tamponi, come da protocollo, dopo la gara contro la Reggina di sabato e in vista della partita di Coppa contro il Sudtirol, giocata mercoledì pomeriggio.