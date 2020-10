Catania, trasloco a Lentini per tre gare

Il Catania trasloca momentaneamente a Lentini per tre gare. Occorre rifare il manto erboso dello stato Massimino messo a dura prova dopo la pioggia caduta una settimana fa prima del match di Coppa Italia. I rossazzurri giocheranno tre gare al Nobile di Lentini, la gara contro la Juve Stabia, quella contro il Trapani e soprattutto quella contro la Ternana dell'ex Lucarelli. Il ritorno al Massimino dovrebbe essere fissato per il mese di novembre. Intanto a La Gazzetta dello Sport l'amministratore unico del Catania, Nico Le Mura, spiega: "Pagati Irap, tasse, stipendi ai calciatori e tesserati fino al mese di giugno per un totale di 825mila euro con incassi pari a zero (senza abbonamenti e biglietti al dettaglio)".