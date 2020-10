Cesaretti saluta la Cavese: firma per la Paganese

Terminata l'avventura di Cristian Cesaretti alla Cavese. L'attaccante lascia gli aquilotti: non convocato alla prima giornata, era fuori dal progetto tecnico. Un matrimonio che non ha mai funzionato: arrivato nella scorsa stagione dopo un lungo corteggiamento, Cesaretti non ha quasi mai trovato posto in squadra, complici infortuni e modulo.

Cesaretti riparte dalla Paganese, lì dove ha disputato, al contrario, delle ottime stagioni lasciando intravedere tutte le sue qualità.