Benevento. Caldirola: "Ora recuperiamo in vista del Bologna"

Non è stata una giornata facile quella di ieri per la difesa del Benevento che è stato sconfitto dall'Inter, in casa, per 5-2. Ne è consapevole Luca Caldirola, difensore della compagine di Pippo Inzaghi, reduce dall'esordio in A con doppietta realizzata a Marassi, che ieri ha dovuto marcare Lukaku, autore di una doppietta. I principali quotidiani sportivi, "La Gazzetta dello Sport" e il "Corriere dello Sport", gli assegnano, rispettivamente, un 5 e un 4,5 in pagella, voti in linea con i restanti componenti della retroguardia di mister Inzaghi, ieri messa a dura prova da uno dei reparti avanzati, quello dell'Inter, più forti della massima serie.

Caldirola, però, non si abbatte e sul suo profilo Instagram scrive: "Squadra nettamente superiore, ora recuperiamo le forze in vista di domenica!".

Il centrale giallorosso, consapevole dei mezzi propri e di quelli della sua squadra, pone, dunque, l'obiettivo già al match di domenica contro il Bologna, squadra sicuramente più alla portata della Strega e con la quale misurare le proprie potenzialità dopo il riscontro positivo già ottenuto a Genova contro la Sampdoria.