Carpignano in lutto, rinviata la gara di Coppa con il Comignago

Avrebbe dovuto scendere in campo questa sera il Carpignano, per il confronto di Coppa Piemonte Prima categoria con il Comignago che verosimilmente avrebbe dovuto fornire ai sesiani di Alosi il pass per il secondo turno di Coppa, prima che tutto venisse cristallizzato dalla terribile tragedia occorsa a capitan Matteo Ravetto, che è incorso nella notte in un incidente che ne ha spezzato la giovane vita.

La decisione di rinviare la sfida è giunta naturale per la società granata e ha trovato la sponda della formazione avversaria, con il match che è stato rinviato di una settimana e verrà giocato giovedì 8 ottobre.

In conseguenza della tragedia le altre formazioni della provincia, alcune direttamente coinvolte per aver avuto tra le proprie fila uno dei due giocatori deceduti, giocheranno tutte con il lutto al braccio per onorare la memoria dei due ragazzi.