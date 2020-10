Saverio Sticchi Damiani eletto consigliere della Lega B

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani è stato eletto Consigliere della Lega B risultando il più votato. Il comunicato della società:

L’U.S. Lecce comunica che, stamani, il Presidente Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani è stato eletto Consigliere di Lega Serie B dai Presidenti delle Società Associate.

Il nostro Presidente è risultato il più suffragato tra i consiglieri eletti.

Il commento del vicepresidente Alessandro Adamo:

Oggi l’U.S. LECCE S.p.A. entra nel Consiglio di Amministrazione della Lega Serie B con il nostro Presidente Saverio Sticchi Damiani.

Da qualche anno frequento le Assemblee di Lega (prima Pro, poi B, poi A, ora di nuovo B ) e, sempre, ho ricevuto apprezzamenti per il nostro Club.

Apprezzamenti per la correttezza e la mitezza dei nostri comportamenti, per i nostri progetti, per la passione che ci mettiamo.

Oggi dunque riceviamo, dai Presidenti delle Società associate alla Lega Serie B, le loro fiducia e stima per il Lecce e per il nostro Presidente (primo fra gli eletti).

Fiducia e stima che sapremo ripagare in Consiglio di Lega.

Al mio amico fraterno Saverio Sticchi Damiani un forte abbraccio e un augurio di buon lavoro.

Alessandro Adamo