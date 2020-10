Serie A. Il Consiglio di Lega sceglie di rinviare Genoa-Torino

Il Consiglio straordinario della Lega Serie A ha scelto di rinviare il match tra Genoa e Torino in programma sabato alle ore 18 a causa dei 15 casi di positività al coronavirus riscontrati tra calciatori e staff della compagine rossoblù allenata da Rolando Maran.

Il Genoa aveva annullato la doppia sessione di allenamento odierna per disposizione dell'asl. La stessa società ligure ha predisposto l'esecuzione di tamponi rapidi nella mattinata di oggi in modo da poter organizzare almeno una seduta pomeridiana a ranghi ridotti.

Lo stesso Consiglio di Lega ha, inoltre, disposto l'applicazione della normativa UEFA per i casi di positività: da ora in avanti, se una squadra avrà a disposizione 12 calciatori e un portiere potrà scendere in campo. Se una squadra non dovesse disputare una partita allora scatterebbe lo 0-3 a tavolino.