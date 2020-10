Taranto, sfida ad alta quota allo Iacovone: arriva il Bitonto

Dopo il pareggio contro il Picerno, il Taranto ospita il Bitonto allo Iacovone. Per mister Giuseppe Laterza sarà l'esordio casalingo della stagione di Serie D Girone H 2020-2021. Le due compagini si presentano in maniera del tutto differente: i rossoblù durante l'anomalo mercato ha investito parecchio, attuando un vero e proprio restyling mentre il Bitonto ha dovuto vedersela con questioni delicate che hanno decretato la permanenza in D, dopo la promozione revocata.

La retrocessione a tavolino ha cambiato i piani della società, che adesso si ritrova a dover lottare in un girone di ferro per mantenere i vertici della classifica. La priorità per il tecnico dei Delfini sarà quella di recuperare più giocatori possibili. Secondo quanto hanno riportato i colleghi di MondoRossoblù.it, si monitora la situazione fisica di Diaby mentre da Alfageme e Stracqualursi arrivano notizie confortanti. L'ex Everton ha partecipato alla trasferta della prima giornata ma non ha debuttato, complice l'andamento del match dopo l'espulsione di Guaita che ha costretto i suoi a giocare in dieci per gran parte della partita. Dunque, per mister Laterza sarà cruciale recuperare tutti gli uomini in rosa per avere diverse soluzioni durante tutto l'arco della stagione.