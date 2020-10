Taranto, Montervino: "Apprezzo lo spirito di lotta della squadra"

Francesco Montervino alla vigilia della stagione ha sottolineato in maniera chiara che i calciatori rossoblù devono essere consapevoli della maglia che indossano, rispettando tutte le avversarie ma ricordando sempre una cosa: il Taranto è il Taranto e deve lottare per le prime posizioni. Il match contro il Picerno ha dato diverse indicazioni sia sotto il punto di vista fisico che mentale.

Come prima cosa, la squadra ha retto per tutto l'arco dei 90' minuti in dieci uomini, chiudendo addirittura in fase offensiva. Secondo punto: la compattezza. Dopo l'espulsione di Guaita i calciatori in campo non si sono disuniti, lottando fino alla fine per portare a casa il risultato. Il direttore sportivo ai microfoni di Rossoblù 85 ha commentato: "Certamente quella contro il Picerno è stata una partita ruvida, l'espulsione ha costretto alla squadra a disporsi diversamente in campo e di conseguenza a spendere maggiori energie. Ho apprezzato lo spirito degli undici che hanno lottato per ottenere un risultato importante".