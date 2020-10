Fiorentina-Sampdoria, obiettivo tre punti: Iachini sfida Ranieri

Fiorentina-Sampdoria apre la terza giornata di campionato di Serie A. Il match sarà di scena al Franchi alle ore 20:45. La Viola vuole confermare la vittoria casalinga contro il Torino e riscattare la bruciante sconfitta contro l'Inter alla Scala del calcio. Dopo essere andati in vantaggio per ben due volte, i nerazzurri hanno rimontato il match, costringendo gli uomini di Iachini a lasciare il campo con diversi rimpianti. Il tecnico della Viola, dunque, vorrà riscattarsi contro i blucerchiati in evidente difficoltà, in questo inizio di stagione. Infatti, la compagine guidata da Claudio Ranieri ha perso le prime due uscite contro la Juventus e il Benevento, incassando ben sei goal in due partite. Il tecnico romano, di conseguenza, ha lavorato molto sulla fase difensiva per cercare di portare a casa i primi tre punti della stagione, ritrovando finalmente il sorriso per affrontare le prossime partite con maggiore serenità.

Situazione in casa Fiorentina

Le conferme saranno sicuramente Ribery e Castrovilli, autori di una prestazione superlativa contro l'Inter. L'uscita del francese e il calo fisico dell'ex Bari nel finale di partita, sono stati fattori determinanti della sconfitta. Molto probabilmente, verrà confermato Chiesa, sempre più coinvolto dalle voci di mercato. Come ha sottolineato Iachini ai microfoni di Repubblica, il calciatore sarà in campo al 90%. Il giocatore è pienamente coinvolto nel progetto Viola e la dimostrazione è arrivata sabato scorso. Contro la Sampdoria dunque servirà equilibrio e costanza per portare a casa una vittoria che certamente potrebbe far morale. Non è un obbligo ma, visti i grandi investimenti del patron Commisso, la Viola ha il dovere di provare a lottare per un obiettivo europeo, per questa stagione, dopo anni piuttosto altalenanti.

Situazione in casa Sampdoria

Ranieri dopo aver dato sfogo alla sua insoddisfazione contro la Juventus, ha ottenuto una risposta per metà contro il Benevento. Essere rimontati di tre goal in casa, non è certo un buon segnale. Tuttavia, il bicchiere mezzo pieno giunge dalla prestazione da parte del pacchetto offensivo e del ritorno al goal di Fabio Quagliarella. Il match contro la Viola richiede massima attenzione e per questo motivo Ranieri penserà ad una partita ordinata soprattutto per limitare le giocate del fantasista francese Ribery e le scorribande di Federico Chiesa.