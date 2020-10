Picerno, c'è il ritorno del difensore Aldo Caiazza dopo un anno

Altra operazione di mercato tra gli under per il Picerno, che ha ingaggiato il difensore Aldo Caiazza, classe 1999. Per lui si tratta di un ritorno con la maglia rossoblu: nella stagione 2018/2019 ha vinto il campionato di Serie D. Proviene dall'Audace Cerignola, dove nell'ultima stagione ha collezionato 22 presenze. Prima dell'esperienza di due anni fa con il Picerno, ha vestito le maglie del Potenza in C, della Primavera dell'Udinese e del Benevento. Il calciatore ha trovato l'accordo con il direttore generale Vincenzo Greco, mettendosi subito a disposizione del tecnico Ginestra e della squadra.

Ufficio Stampa Az Picerno