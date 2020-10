Leonardo Mastrodomenico esordirà domenica in Lega Pro. L'associato AIA della sezione di Policoro e originario di Laterza, domenica debutterà da quarto ufficiale nel campionato di serie C girone C in Vibonese-Juve Stabia, gara valevole per la seconda giornata, con inizio alle ore 15. Per il direttore di gara jonico sarà l'esordio assoluto dopo il rinvio di Seregno-Scanzorosciate che avrebbe dovuto dirigere nello scorso weekend.