Covid-19. Serie A. Adottato il protocollo UEFA con una deroga

Il Consiglio straordinario della Lega Serie A tenutosi questo pomeriggio ha deliberato, all'unanimità, l'adozione della normativa utilizzato dall'UEFA per le squadre colpite da covid-19.

In caso di positività di propri calciatori, se una società avrà a disposizioni tredici elementi della rosa, dei quali uno dovrà essere un portiere, potrà scendere in campo. Alla normativa UEFA è stata posta una deroga, della quale ha già beneficiato il Genoa: si potrà richiedere, nell'arco dell'intera stagione, un solo rinvio della gara se saranno rilevati più di 10 positivi in rosa.