Casertana. Arriva un difensore ivoriano dal Gubbio

La Casertana FC comunica di aver posto sotto contratto il calciatore Dramane Konate. Difensore della Costa D’Avorio classe 1994, la scorsa stagione ha collezionato 24 presenze con la maglia del Gubbio. Cresciuto nel vivaio dell’Empoli, il suo debutto in Lega Pro risale al 30 agosto 2014 con la maglia del Tuttocuoio (31 presenza, 4 gol). Nel 2015/16 il passaggio all’Ancona, prima del salto in cadetteria con la Pro Vercelli con cui colleziona 30 presenze ed un gol. Nella stagione 2018/19 per lui 24 gettoni conditi da 2 gol con la maglia del Fano in C.

“Caserta è una piazza storica ed importante– commenta Konate – Questo mi ha spinto a scegliere la maglia rossoblu a dispetto delle altre richieste. Ritrovo il mister che ho avuto il piacere di incrociare a Gubbio e che mi ha visto crescere da avversario ai tempi del settore giovanile. Per me questa rappresenta una tappa importante per la mia carriera. Ho tanta voglia di far bene. Nel recente passato ho militato in serie B ed è chiaro che lavori ogni giorno per tornarci. Ho tanta voglia di dare inizio a questa nuova avventura e giocarmi al massimo le mie carte”.

Fonte: sito ufficiale Casertana FC