Serie C, Vibonese: accordo con Stocco&Stocco

Accordo tra la Vibonese e Stocco&Stocco, che diventa sponsor premium del sodalizio rossoblù.

Ecco la nota del club:

L’Azienda Stocco&Stocco di Cittanova sarà Premium sponsor della Vibonese per la stagione sportiva 2020/2021.

Un investimento sul progetto rossoblù del Presidente Pippo Caffo che, ormai da anni, lavora con sacrificio e passione ad un percorso sociale e umano, ancor prima che calcistico, finalizzato al rilancio fattivo dell’immagine di Vibo e della sua provincia in Italia e nel mondo.

Un obiettivo virtuoso, animato dagli strumenti impareggiabili del calcio, che ha convinto a pieno l’imprenditore Francesco D’Agostino, già da decenni punto di riferimento solido per le realtà sportive del territorio calabrese.

Francesco D’Agostino. “L’Azienda Stocco&Stocco sosterrà con soddisfazione la Vibonese nel prossimo campionato di Serie C – ha affermato D’Agostino – e lo farà consapevole del valore che tale realtà ha per il comprensorio di riferimento e per l’intera regione. Un progetto di prestigio che guarda al futuro e mira a consolidare la categoria professionistica nella piccola provincia vibonese. Con questo spirito, auguriamo ai protagonisti del sogno rossoblù le migliori fortune per il Campionato di Serie C appena iniziato”.