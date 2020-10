Il Lecce ha appena comunicato l'ufficialità della cessione del calciatore Jacopo Petriccione. Arrivato in Serie B a parametro zero, il centrocampista torna in Serie A al Crotone. Il comunicato:

L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Petriccione al F.C. Crotone