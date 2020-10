Coppa, risultati altalenanti per le vercellesi

In una serata in qui il calcio giocato era l'ultimo dei pensieri due squadre qualificate e due eliminate per le formazioni della provincia di Vercelli in Coppa.

Salutano in Eccellenza il Borgovercelli che perde tre a zero contro l'Accademia Borgomanero in gol con Modena, Mancuso e Salina e l'Alicese Orizzonti condannata a Borgaro da un gol dei torinesei; meglio in prima categoria dove il Cigliano con il pareggio a reti bianche a Chivasso passa il turno, stessa sorte per il Gattinara che per la terza gara consecutiva fa quattro gol, la doppietta del nuovo arrivo El Azhari e i gol di Porcelli e Maggio condannano la Biogliese, inutile al novantesimo la rete della bandiera di Friddini.