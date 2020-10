Insaziabili Acireale e ACR Messina.

I granata, già con un attacco formidabile, si sono garantiti Talla Souaré, ex Siracusa e Potenza, entrambe in serie D.

I cugini giallorossi hanno invece concluso per Giovanni Catalano, strappato al San Luca, reduce dall'esperienza al Corigliano e già in forza al Messina. Con Foggia, Bollino e Arcidiacono e con Sergio Cruz in arrivo, l'attacco della squadra di Novelli é davvero spaziale.