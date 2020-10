Eccellenza Girone B, Ginosa-Sava affidata al signor. Mascolo

Il Ginosa è pronto all'esordio per la stagione 2020-2021 di Eccellenza. La notizia del ripescaggio in città, già nei primi giorni, ha riacceso la passione da parte dell'intera comunità. Gli innesti di qualità e d'esperienza sono stati d'obbligo per la dirigenza biancazzurra. La compagine di mister Pizzulli, dopo diversi test amichevoli e una preparazione intensa sotto il caldo di agosto al Teresa Miani, comincerà già da domenica a fare sul serio.

A far visita al Miani sarà il Sava, altra società ripescata. Per il tecnico sarà importante cominciare con una vittoria per incrementare fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. I tifosi attendono una risposta dopo la sconfitta esterna e il pareggio in casa contro il Castellaneta che hanno decretato l'uscita di scena, al primo turno, dalla Coppa Italia Eccellenza. Nella giornata di ieri sono state decretate le designazioni arbitrali per la prima giornata. Il signor Domenico Mascolo della sezione di Castellammare di Stabia sarà il direttore di gara per la sfida Ginosa-Sava in programma domenica alle ore 15:30.