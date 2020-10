Picerno scatenato sul mercato: il difensore Paolo Dametto è rossoblu

Altro colpo di categoria superiore per il Picerno, che si assicura le prestazioni di Paolo Dametto. Difensore, è nato il 28 giugno 1993 ad Arborea, in Sardegna. Dopo essere cresciuto nel Cagliari, con tre stagioni in Serie A dal 2009 al 2012, è passato in C1 al Prato. Poi, sempre in C1, ha indossato le maglie di Lumezzane e Reggiana. Poi ancora in Lega Pro, dove nelle ultime quattro stagioni ha giocato con l'Olbia (in due stagioni 60 presenze), Feralpisalò e nell'ultimo anno alla Pistoiese. Conta oltre 200 presenze tra i professionisti. Si tratta di un rinforzo di assoluta importanza per la squadra di Ginestra, un innesto di esperienza e qualità in grado di dare un apporto importante al progetto melandrino. Il calciatore ha raggiunto Picerno dopo aver trovato l'accordo con il dg Vincenzo Greco, che lo ha convinto a vestire rossoblu. E' già a disposizione del tecnico Ginestra.

Ufficio Stampa Az Picerno