Juve Stabia, colpo in attacco: preso Bubas

La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dell’attaccante Sergio Nicolás Bubas, classe ’89.

Il calciatore, nativo di Esquel (Argentina), è cresciuto calcisticamente nel C.A.I., vestendo, tra le altre, le maglie di Atletico Racing Cordoba, Metropolitanos, Nacional Potosì e Vibonese, con la quale ha giocato le ultime stagioni.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono contento di essere venuto in una grande piazza come Castellammare di Stabia. Essere qui, per me, vuol dire tanto e vorrò dare il massimo sempre per ripagare la fiducia della società e del mister”.

Sergio Nicolás Bubas si è già aggregato al gruppo allenato da Padalino.