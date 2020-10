Nazionale. Cambiano le sedi della gare con Estonia e Polonia

Il covid-19 porta ulteriori conseguenze nella stagione calcistica e, questa volta, tocca anche le gare della Nazionale allenata da Roberto Mancini.

L'amichevole Italia-Estonia, prevista per l'11 novembre al "Vigorito" di Benevento e l'incontro di UEFA Nations League Italia-Polonia, da disputare all'"Olimpico" di Roma, sono state spostate, in accordo con le federazioni calcistiche delle nazioni ospitate, rispettivamente, al "Franchi" di Firenze e al "Città del Tricolore" di Reggio Emilia.

I due spostamenti sono stati necessari per limitare gli spostamenti di calciatori azzurri che saranno in ritiro al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Per le stesse ragioni, come già annunciato in precedenza, anche l'Under 21, che farà base a Tirrenia, giocherà il match di qualificazione all'Europeo di categoria contro la Svezia all'"Arena Garibaldi-Romeo Anconetani" di Pisa.

La FIGC, nel comunicare questi spostamenti tramite il proprio sito ufficiale, ringrazia i Comuni di Benevento e Roma, i club, le autorità e le associazioni cittadine coinvolte nell'organizzazione delle gare e spera di poter permettere al più presto alla Nazionale di scendere in campo in queste città.