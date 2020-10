Il Picerno in trattativa con l'attaccante Diego Albadoro

Il mercato del Picerno continuerà nel segno dei colpi. Difatti il club melandrino per l'attacco ha aperto una trattativa con Diego Albadoro, 4 gol in 24 presenze nella scorsa stagione in Lega Pro con l'Avellino. Si tratterebbe di un ritorno per la punta campana dopo 12 anni dall'ultima volta in cui ha giocato con la maglia del Giugliano. Poi solo tanta B e C con le maglie di Bari, Brindisi, Juve Stabia, Matera, Fondi e Ternana.