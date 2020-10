Serie A, Sassuolo-Crotone: Stroppa cerca i primi tre punti

Sassuolo-Crotone sarà di scena al Mapei Stadium alle ore 15:00. De Zerbi cerca conferme dopo le ultime uscite dei suoi mentre Stroppa è a caccia dei primi punti della stagione. L'ottimo pareggio a Cagliari e la vittoria a valanga contro lo Spezia hanno permesso ai neroverdi di iniziare la stagione nel migliore dei modi, confermando il rendimento della passata stagione. Il Sassuolo è cresciuto parecchio e, dunque, ci si aspetta un campionato da protagonista, con ambizioni europee. Il Crotone vorrà cancellare lo zero dalla classifica, cercando di ottenere i primi punti per alimentare maggiore fiducia nei propri mezzi. Gli Squali, al momento, sono una squadra in rodaggio e lo certifica il fatto che, nel match di domani, faranno l'esordio Reca e Pereira.

Situazione in casa Sassuolo

De Zerbi arriva con le solite certezze: Berardi, Djuricic e Caputo. Ancora out Boga, causa Covid. Magnanelli, Rogerio e Romagna sono fuori per infortunio. Il pacchetto difensivo sarà lo stesso del match di Cesena contro la compagine guidata da Vincenzo Italiano, difesa a 4 con Chiriches e Ferrari centrali e ballottaggio tra Muldur, Tojian, Kyriakopoulos. A centrocampo Bourabia sfida Locatelli per una maglia a centrocampo. Confermatissimo, invece, Locatelli, sempre più faro del centrocampo disegnato da De Zerbi.

Situazione in casa Crotone

Ennesima rivoluzione tattica per Stroppa che dovrà trovare l'assetto giusto per affrontare al meglio la stagione, cercando di raggiungere l'obiettivo della salvezza. A centrocampo confermato l'esperto Cigarini mentre Reca e Pereira, come detto in precedenza, faranno il loro esordio con la maglia rossoblù. Messias-Simy sarà il duo offensivo che cercherà di scardinare la difesa neroverde.

Precedenti

Le due squadre si sono sfidate ben 12 volte nella loro storia. Il bilancio è di sette vittorie a favore dei neroverdi, tre dei pitagorici e due pareggi.