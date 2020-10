Serie A, Udinese-Roma: Fonseca punta su Dzeko, Nestorovski dal 1'?

Udinese-Roma chiude il sabato calcistico della Serie A. La compagine di Fonseca, dopo i rimpianti per il pareggio contro la Juventus, è a caccia dei primi tre punti della stagione alla Dacia Arena contro gli uomini guidati da Luca Gotti. L'Udinese non sarà una squadra facile da affrontare. Infatti, De Paul e compagni vorranno ottenere una vittoria davanti ai pochi tifosi presenti allo stadio dopo la sconfitta contro lo Spezia, nel recupero della prima giornata. Obiettivi di stagione differenti ma finalità comune per la terza giornata.

Situazione in casa Udinese

Bianconeri a caccia della prima vittoria e del primo goal, dopo le sconfitte al Bentegodi contro l'Hellas Verona e lo Spezia in casa. Il duo Lasagna-Okaka non è sicuro del posto da titolare e di conseguenza Nestorovski scalpita per una maglia. Tuttavia, Forestieri - autentico jolly - potrebbe essere la scelta a sorpresa di mister Gotti. Batteria di difesa confermata: Becao, De Maio, Samir partiranno dal primo minuto. Incognita Pereyra. L'argentino potrebbe essere della gara, documentazione permettendo. L'Udinese, nonostante giochi in casa, parte sfavorita almeno sulla carta, ma non risulterebbe clamoroso un capovolgimento di risultato.

Situazione in casa Roma

Malgrado il pareggio della Juventus in dieci grazie al volo di Cristiano Ronaldo, Fonseca conferma gli undici della gara dell'Olimpico. Mirante tra i pali, difesa composta da Kumbulla, Ibanez, Mancini. A centrocampo Pellegrini cerca riscatto mentre Veretout vorrà confermare lo splendido stato di forma. In attacco, il centravanti sarà Edin Dzeko supportato da Mkhitaryan e Pedro. L'obiettivo sarà la vittoria per confermare le ottime prove messe in mostra nelle precedenti partite nonostante non abbiano portato i frutti sperati.

Precedenti

I pronostici danno per favorita la Roma che, nei precedenti a Udine, si sono imposti per venti volte contro le quindici vittorie della compagine bianconera, dinanzi ai propri tifosi. I pareggi, invece, tra le due compagini sono stati undici. Dunque, quella di domani sera rappresenta la 47esima partita in casa dei friulani.