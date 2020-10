Cittanovese, nota stampa sul rinvio gara Rende:accertamenti anti-Covid

Nota stampa della Cittanovese sulla questione del rinvio della gara contro il Rende. A causa del riscontro di un caso di positività al Covid-19 in casa GallicoCatona, con la quale i giallorossi hanno sostenuto una seduta di allenamento congiunta, è stato chiesto il rinvio della partita, che si disputerà il prossimo 14 ottobre.

Ecco la nota del club:

La A.S.D. Calcio Cittanovese comunica che l’incontro agonistico in programma per domani a Rende, valido per la 2ª giornata d'andata del torneo di Serie D - Girone I, è stato rinviato al 14 ottobre p.v. a causa di accertamenti sanitari in corso.

La compagine giallorossa, giovedì scorso, ha sostenuto un allenamento congiunto con una formazione del territorio (Gallico Catona) tra le cui fila è stato successivamente rilevato un caso di positività al Covid - 19.

Attivata la procedura prevista dai protocolli ufficiali, il gruppo squadra e i tesserati presenti al campo per in occasione dell’allenamento effettueranno i tamponi nel pomeriggio odierno, con il supporto del personale dell'Asp di Reggio Calabria.

In attesa dell'esito dei test, la A.S.D. Calcio Cittanovese intende da subito ringraziare per la preziosa collaborazione l'Azienda Ospedaliera reggina, il Dipartimento Interregionale della LND, il Comitato Regionale Calabria e quanti in queste ore stanno operando per la gestione delle attività sanitarie e organizzative con assoluto senso di responsabilità e sostegno.

Un augurio viene rivolto al Gallico Catona, che questa mattina ha effettuato i tamponi, e al suo Presidente Nino Polito per la rapida normalizzazione dell'emergenza.

La A.S.D. Calcio Cittanovese, infine, pur non avendo responsabilità nel merito, intende comunque porgere le proprie scuse al Rende Calcio per la situazione venutasi a creare. Ogni altra novità verrà tempestivamente comunicata nelle prossime ore attraverso i canali ufficiali della Società giallorossa.

Da questo momento, fino a diversa indicazione, per i tesserati della A.S D. Calcio Cittanovese vale la regola tassativa del silenzio stampa.